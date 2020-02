Avvistato Gianni Morandi in compagnia della moglie Anna in centro a Ravenna

Questo pomeriggio, 24 febbraio, avvistato in centro storico a Ravenna il famoso cantautore italiano Gianni Morandi in compagnia della moglie Anna e di alcuni amici. L’artista bolognese non è la prima volta che fa visita alla nostra città, è stato infatti visto diverse volte passeggiare per le vie del centro.

“Un carissimo amico è passato a trovarci in negozio e ha portato tantissima allegria – scrivono sulla pagina Facebook de La Butega ad Giorgioni di Ravenna -. Un grazie di cuore alla disponibilità di Gianni Morandi, alla sua Anna e ai suoi amici!”.