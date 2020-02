Carnevale Città di Ravenna: vince il carro di San Biagio. I biglietti estratti della lotteria

La sfida tra parrocchie per il miglior carro 2020 sul tema “Il mondo che vorrei” è vinta da San Biagio, che si aggiudica il primo premio con il carro “Un mare più pulito”. La premiazione si è svolta ieri, domenica 23 febbraio al termine della seconda tradizionale sfilata carnevalesca per le strade di Lido Adriano, dopo quella di domenica scorsa a Ravenna.

Seconde classificate le parrocchie del Redentore e San Giuseppe Operaio con il carro “Costruiamo il futuro” e terze le tradizioni romagnole portate in scena dalle parrocchie di Campiano e San Pietro in Campiano con il carro “Il mondo della tradizione: evviva la Romagna evviva!”.

Il premio per la maschera più bella se lo è aggiudicato la fata delle farfalle di Marina di Ravenna con Sarah Rocca.

Al termine si è svolta anche l’estrazione dei premi della lotteria abbinata alle due sfilate carnevalesche. Questi i numeri vincitori:

1° Premio: Automobile SKODA FABIA n. 10.109

2° Premio: Monopattino Elettrico SEAT EXS n. 953

3° Premio: Buono Spesa CONAD Galilei /La Fontana del valore di 500 euro n. 4.182

4° Premio: Buono Spesa AGENZIA TEODORICO HOLIDAY del valore di 400 euro n. 6.469

5° Premio: Buono Spesa Spesa CONAD Galilei /La Fontana del valore di 300 euro n. 70

6° Premio: Buono Spesa Spesa CONAD Galilei /La Fontana del valore di 200 euro n. 13.083

7° Premio: Telefono cellulare HUAWEI Y7 (MOXMA EXPRESS REPAIR – Ravenna) n. 13.267

8° Premio: Buono Spesa MEDIA WORLD del valore di 200 euro n. 13.351

9° Premio: Buono Spesa CICLI SAMBI del valore di 200 euro n. 8.362

10° Premio: Buono Spesa AMERICAN HISTORY del valore di 150 euro n. 8.910

11° Premio: Parmigiano Reggiano 7 kg n. 13.214

12° Premio: Buono per Cena di Pesce per due al Ristorante MOLINETTO n. 17.429

13° Premio: Buono M.M. PARRUCCHIERI del valore di 100 euro n. 14.403

14° Premio: Buono per Cena di Pesce per due al Ristorante MOLINETTO n. 9.728

15° Premio: Parmigiano Reggiano 5 Kg n. 10.268

16° Premio: Buono per Cena di Pesce per due al Ristorante MOLINETTO n.3.744

17° Premio: Buono M.M. PARRUCCHIERI del valore di 100 euro n. 17.447

18° Premio: Parmigiano Reggiano 3 kg n. 1.026

19° Premio: Buono M.M. PARRUCCHIERI del valore di 100 euro n. 8.658

20° Premio: Buono per Cena di Pesce per due al Ristorante MOLINETTO n. 6.647

21° Premio: Buono M.M. PARRUCCHIERI del valore di 100 euro n. 6.107

22° Premio: Buono Spesa Bottega Alimentare UBUNTU del valore di 50 euro n. 7.114

I premi potranno essere ritirati presso Via Canneti, 3 a Ravenna previa telefonata al 3393602420.