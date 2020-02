Coronavirus, attivato numero verde regionale per segnalare emergenze

Appena terminata nella sede della Regione Emilia Romagna la conferenza stampa indetta per fare il punto sulla diffusione del Coronavirus in Emilia-Romagna e sulle misure adottate per gestire il rischio di contagio. È stato ribadito che è prevista la diffusione di una circolare applicativa dell’ordinanza firmata ieri dal ministro della Salute d’intesa con il presidente della Regione. È stato annunciato che è attivo il numero verde regionale al quale fare riferimento per ogni tipo di problema legato al Coronavirus. Il numero è 800 033 033.