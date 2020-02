Coronavirus. L’amministrazione cervese: situazione monitorata costantemente

In merito all’emergenza Coronavirus, l’Amministrazione Comunale cervese informa, con una nota ufficiale inviata alla stampa, che gli organi preposti stanno monitorando la situazione minuto per minuto.

“Già ieri vi è stata una Giunta Straordinaria per discutere sui provvedimenti da recepire in via precauzionale, e a seguire un incontro in Prefettura con i Sindaci della Provincia. Oltre ai casi di Piacenza, derivanti dal focolaio di Lodi, non vi è al momento nessun caso accertato in Romagna – sottolineano dal Comune -. In giornata potremo chiarire alcuni punti e rispondere con maggiore certezza alle tante domande pervenute. È una situazione straordinaria e come Amministrazione ci stiamo impegnando per dare risposte precise, caso per caso”.