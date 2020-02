Lega Navale Ravenna rinnova il direttivo: Luciano Pezzi è il nuovo presidente

La Lega Navale Italiana (L.N.I.), Sezione di Ravenna, ha rinnovato con le assemblee sociali del 16 novembre e 21 dicembre 2019 il Consiglio Direttivo. Il neo eletto Consiglio è presieduto da Luciano Pezzi, il quale subentra all’avvocato Oreste Casadio, ed è altresì composto dal vicepresidente Rita Polchri, dal tesoriere Corrado Cuccurullo, dal segretario Daniele Brasa, nonché dai consiglieri Sanzio Galvani, Andrea Dalmonte e Gianni Ferroni.

Per il proprio mandato triennale, informano dalla Lega Navale Ravenna, “il nuovo Direttivo ha raccolto sfide importanti, quali il completamento della sede sociale e l’acquisizione di uno spazio in acqua come base nautica. Confermati i compiti istituzionali, ispirati alla promozione della cultura del mare nei suoi molteplici aspetti, ambientale, sportivo e diportistico. Fondamentale anche l’ampliamento della base sociale, obiettivo che il sodalizio di via Molo Dalmazia persegue tramite i collaudati corsi per patenti nautiche, un interessante programma di eventi ed uno spirito di solidale amicizia”.