Ordinanza Coronavirus: sospesi gli spettacoli di Accademia Perduta nei teatri della Romagna

In seguito all’Ordinanza Regionale n. 66 del 23/02/2020 che sospende “ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato”, gli spettacoli programmati da Accademia Perduta/Romagna Teatri sono annullati fino a tutto il 1° marzo.

GLI SPETTACOLI ANNULLATI

Teatro Diego Fabbri di Forlì: Giro della piazza (Family, 25 febbraio) e Rossini Ouvertures (Danza, 29 febbraio);

Ridotto del Teatro Masini di Faenza: Storia di un oblio (Contemporaneo, 25 febbraio) e Solo no (Il Cinema della Verità, 26 febbraio);

Teatro Masini di Faenza: La vedova allegra (Operetta, 1 marzo);

Teatro Il Piccolo di Forlì: Storia di un oblio (Moderno2, 26 febbraio) e Cenerentola in bianco e nero (Favole, 1 marzo);

Ridotto del Teatro Goldoni di Bagnacavallo: Storia di un oblio (29 febbraio);

Teatro Dragoni di Meldola: Zuppa di sasso (A Teatro in Famiglia, 29 febbraio);

Teatro di San Leo a Pietracuta: Enrichetta dal ciuffo (Un Teatro per i Ragazzi, 29 febbraio).

È naturalmente sospesa, per il medesimo periodo, anche la programmazione delle matinée di Teatro per le Scuole.