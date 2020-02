Pietro Vandini: l’opposizione dovrebbe chiedere le dimissioni di Rolando

Sarà a causa di questo insensato clima “pre-apocalisse” ma incredibilmente sono d’accordo con quanto ha detto Gianluca Pini della Lega Nord. Sicuramente queste sue affermazioni sono dettate anche dalla guerra interna tra le varie fazioni della Lega locale, ma i concetti espressi li condivido totalmente.

Le uscite del Sig. Rolando non hanno nulla a che vedere con la politica ma piuttosto con ignoranza e violenza verbale, nonché mancanza di rispetto. L’ignoranza in sé non è una colpa, la colpa è l’arroganza che porta questo signore ad essere quasi felice di questo suo bassissimo livello culturale; la colpa è non avere la minima intenzione di migliorarsi, di approfondire, di studiare. La colpa è mancare di rispetto senza avere la minima coscienza di aver tenuto comportamenti intollerabili da chi ricopre un incarico pubblico.

Visto che al Sig. Rolando non passa minimamente per l’anticamera del cervello di dimettersi con tante scuse, e considerato che le dimissioni sono volontarie, a mio avviso tutta l’opposizione dovrebbe chiedere a questa persona di abbandonare il suo ruolo pubblico nel consiglio comunale. Questa per me sarebbe l’unica presa di posizione utile per marcare decisamente le distanze da ciò che non è politica ma bensì ignoranza e violenza verbale.

Pietro Vandini

Coordinatore Italia in Comune – Ravenna