Mar Ravenna, la mostra “I love paper” chiude in anticipo ma la proposta di Immaginante non si ferma

La mostra per bambini e famiglie “I love paper. Mondi di carta in gioco” allestita al Museo d’arte della città di Ravenna in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato Istruzione e Infanzia, è stata costretta a chiudere con una settimana di anticipo a causa delle disposizioni regionali in materia di Coronavirus.

Per rimediare almeno in parte alla situazione, Immaginante – Laboratorio museo itinerante propone ai nidi, alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie che avevano prenotato la loro visita animata durante l’ultima settimana di apertura, di usufruire di un’altra possibilità: “Siamo disponibili – spiega Arianna Sedioli di Immaginante – a portare direttamente nelle classi che decideranno di aderire parte dell’allestimento della mostra, oltre a un laboratorio sui temi di ‘I love paper’”.

Circa 600 persone, a causa della chiusura, non avranno accesso alla mostra e alle attività collaterali: sono state infatti annullate 342 iscrizioni di bambini da nidi e scuole, 58 iscrizioni ai laboratori, 152 prenotazioni alla visita animata alla mostra.

Immaginante ricorda, comunque, che “proseguono le proposte creative alla Casa Atelier di via Carrari 19. Domenica 22 marzo alle 15.30 è in programma “Quadri animati” con Cristina Sedioli, scrittrice per l’infanzia, che animerà alcune opere d’arte ispirate alla primavera utilizzando tecniche multimediali. Sabato 18 aprile alla stessa ora è invece in programma “Messa in piega” con l’atelierista e illustratrice Giulia Guerra: utilizzando carta e cartoncino, si inventano sculture da tavolo e libri dai formati bislacchi. I laboratori costano 15 euro a bambino comprensivi di merenda e si prenotano al 334/2804710. In primavera una nuova mostra animata verrà organizzata ai Magazzini del Sale di Cervia in collaborazione con il Comune, mentre tra aprile e maggio diversi laboratori verranno messi in programma nel Riminese”.