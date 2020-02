Nuovo hub portuale Ravenna: le offerte da Torino con partner spagnolo e Salerno con partner belga

In Autorità Portuale a Ravenna sono state aperte ieri 24 febbraio le due buste pervenute per il bando di gara relativo al progetto hub portuale: “Affidamento unitario a contraente generale della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori denominati Hub portuale di Ravenna”. Un’offerta è stata avanzate dal Consorzio stabile Sis Scpa che ha come socio di maggioranza la Inc SpA di Torino e come partner la società spagnola con sede a Madrid Sacyr.

L’altro raggruppamento di imprese fa capo Consorzio Stabile Grandi Lavori con Rcm che ha sede a Salerno e il partner belga Dredging international.

Entrambi i raggruppamenti hanno all’attivo la realizzazione di numerose opere infrastrutturali, sia portuali, che stradali e ferroviarie.

Inizia ora l’esame delle due offerte che porterà ad assegnare i lavori all’inizio dell’estate.

Ricordiamo che il bando di gara per individuare il general contractor prevede un investimento di 235 milioni di euro.

Daniele Rossi, Presidente di AP Ravenna, in questa breve intervista si dice “molto soddisfatto delle due offerte ricevute; i due gruppi che hanno presentato un’offerta danno l’idea di essere molto solidi e strutturati, soprattutto con grande esperienza nei lavori in ambito portuale, per cui comunque vada la gara avremo un general contractor in grado di realizzare i lavori nei tempi e nei modi che noi abbiamo richiesto.”