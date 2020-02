Cervia. Il Consiglio comunale approva Ordine del giorno per il rilascio di Patrick Zaky

Nella seduta del Consiglio comunale di Cervia, del 25 febbraio, è stato approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno “Mobilitazione per il rilascio di Patrick George Zaky”.

“Il Consiglio comunale di Cervia espime solidarietà, sostegno e vicinanza alla famiglia e alle Università di Bologna e Granada e chiede all’Amministrazione comunale di impegnarsi a collaborare con gli enti preposti affichè il Governo Italiano ne sostenga il rilascio immediato” è scritto nell’OdG a firma di tutti i consiglieri comunali (Movimento Cinque Stelle, Cervia Ti Amo, Partito Democratico, Lega – Salvini Premier e Cervia Domani – P.R.I.).

Il Consiglio comunale chiede all’Amministrazione comunale di inviare questa mozione al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio dei Ministri affinchè, sensibilizzati e sostenuti, possano continuare ogni iniziativa di competenza, utile affinchè si pervenga al rilascio di Patrick George Zaky e chiede al Governo Italiano di continuare ad impegnarsi in tutte le sedi istituzionali opportune, con particolare riferimento all’Unione Europea, per il rilascio di Zaky, sino a rilascio avvenuto.

L’ordine del Giorno “Mobilitazione per il rilascio di Patrick George Zaky”