Fusignano, Teresa Cappelli festeggia 102 anni insieme alle sue cinque generazioni

Mercoledì 26 febbraio Teresa Cappelli (vedova Bresciani) ha festeggiato nella sua casa di Fusignano i suoi 102 anni, insieme a figli, fratelli, nipoti e pronipoti, per un totale di cinque generazioni. Ai festeggiamenti ha partecipato anche la vicesindaca di Fusignano Lorenza Pirazzoli, che le ha portato gli auguri di tutta la comunità. Teresa Cappelli è nata a Galeata (Fc) il 26 febbraio 1918 e vive a Fusignano con la sua famiglia. A Fusignano ha svolto per un po’ di tempo il lavoro di contadina, poi è stata assunta come operaia in una delle tante fabbriche di calzature nate in quegli anni sul territorio.