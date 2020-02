Gruppo “Di Vino” di Bagnacavallo al Carnevale di Neresheim

Una delegazione di trentadue cittadini bagnacavallesi ha partecipato in questi giorni ai festeggiamenti del Carnevale di Neresheim, manifestazione particolarmente sentita e partecipata in quella zona della Germania, il Baden Württemberg.

Nella città gemellata con Bagnacavallo la delegazione è stata accolta molto calorosamente dalla popolazione e ha ricevuto il saluto del sindaco Thomas Häfele. Inoltre il giornale locale, lo Schwäbische Post, ha dedicato un articolo al gruppo italiano.

La delegazione ha sfilato al Carnevale come gruppo mascherato “Bagnacavallo Di Vino”, con abbigliamento in tema per celebrare i numerosi vini del territorio, in particolare l’autoctono Burson. Ai festeggiamenti ha partecipato anche una delegazione della città francese Aix en Othe, gemellata sia con Bagnacavallo che con Neresheim.

Per Bagnacavallo la presenza al Carnevale di Neresheim è un appuntamento fisso fin dal 1995. La trasferta in Germania è stata organizzata dell’associazione Amici di Neresheim, che da decenni opera per mantenere vivi i rapporti con le città gemellate.