Ravenna. Centro relazioni culturali, annullato appuntamento del 28 febbraio 2020

Il Centro relazioni culturali di Ravenna, a seguito dell’ordinanza regionale di domenica 23 febbraio 2020, ha annullato l’appuntamento di domani, venerdì 28 febbraio, alle 18, per la presentazione del libro di Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi “Dante in Romagna Mito, leggende, aneddoti, tradizioni popolari e letteratura dialettale”, editore Il Ponte Vecchio.

Il prossimo appuntamento sarà per venerdì 6 marzo, sempre alle 18 nella Sala D’Attorre – via Ponte Marino, 2, con Eliana Di Caro e il suo libro “Andare per Matera e la Basilicata”, edizione Il Mulino.