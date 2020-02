Storia di Silvestrone, micio incidentato a San Valentino che sta guarendo con l’amore di tanti

Sono i volontari dell’Infermeria Felina Enpa di Bizzuno a raccontare su Facebook la storia di Silvestrone, il micio incidentato che stanno curando e che sta ricevendo l’amore di un’intera cittadina: “È stato portato incidentato il giorno di San Valentino, Silvestrone, gatto imponente e buonissimo – dicono i volontari. – È uno di quei gatti che vivono liberi sul territorio e non è castrato. A Conselice è molto conosciuto. Lo abbiamo sottoposto ad un primo intervento in cui il dott. Montanari ha fissato l’ulna con un cerchiaggio. Da poco è stato sottoposto ad un secondo intervento per cercare di reinserire il radio, purtroppo l’articolazione è risultata irricostruibile e il veterinario ha effettuato un’operazione sulla testa del radio per garantire il movimento e consentire al gatto di non avere male. Nel frattempo è stato anche castrato. Da ieri nuovo giro di terapie fino al prossimo controllo. Grazie di cuore a tutte le persone che lo vengono a trovare spesso facendolo sentire amato e che ci aiutano a coprire le spese degli interventi effettuati. Vai Silvestrone!”