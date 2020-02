Cervia. Assegnazioni alloggio Edilizia Residenziale Pubblica: approvata graduatoria provvisoria

Il Comune di Cervia informa che, in relazione alle domande di assegnazione di alloggio Edilizia Residenziale Pubblica pervenute all’Ufficio Casa del Comune di Cervia fino al 13 febbraio 2020, sono stati approvati graduatoria provvisoria (n. 1/2020) ed elenco degli esclusi.

Gli interessati potranno rivolgersi direttamente all’Ufficio Casa (nelle sedi e nelle giornate indicate nella pagina dedicata, sia del Sito istituzionale del Comune di Cervia https://urly.it/34j6x del Sito di ACER Ravenna) per richiedere informazioni di dettaglio in merito alla propria posizione e presentare eventuale richiesta di riesame (entro e non oltre il 27/03/2020).

Entro i 30 giorni successivi alla chiusura dei termini per il riesame verrà approvata la graduatoria definitiva che verrà successivamente aggiornata, con modalità “aperta”, a cadenza annuale, sulla base delle domande pervenute successivamente al 13 febbraio 2020.

I requisiti richiesti per la presentazione delle domande ed i criteri fissati per la valutazione delle stesse sono contenuti nel REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP e nell’AVVISO PUBBLICO N. 1/2019 PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA reperibili sul Sito Istituzionale del Comune di Cervia https://urly.it/34j6_ e di ACER Ravenna https://www.acerravenna.it/