Firmato in Prefettura l’aggiornamento del Protocollo per l’organizzazione di gare ciclistiche e podistiche su strada

Firmato ieri in Prefettura a Ravenna il nuovo “Protocollo d’intesa sulle procedure di autorizzazione allo svolgimento di competizioni ciclistiche e podistiche su strada e sulla costituzione del tavolo di concertazione”.

Il Protocollo è stato siglato dal Prefetto, dott. Enrico Caterino, dal Dirigente della Sezione di Polizia Stradale di Ravenna, dott.ssa Luperto, e dai rappresentanti degli enti locali e delle società sportive maggiormente attive sul territorio. Presenti, per le istituzioni, Eleonora Proni, Vicepresidente della Provincia di Ravenna e di Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Eugenio Fusignani, per il Comune di Ravenna; Luca della Godenza, sindaco di Castel Bolognese per l’Unione dei Comuni della Romagna Faentina; Massimo Medri per il Comune di Cervia; Jacta Gori, per il Comune di Russi.

Sul fronte delle associazioni sportive c’erano i vertici di Coni Regionale, della FCI, Fidal, Acsi e Uisp.

Il documento aggiorna il Protocollo del 2012 e prevede l’istituzione di un “Tavolo di concertazione” con il compito di esaminare le criticità legate alle manifestazioni ciclistiche e podistiche su strada, studiare soluzioni condivise e approvare linee guida per l’organizzazione e la gestione delle gare, in sintonia con le direttive ministeriali del 27 novembre 2019 e in continuità con la prassi già in essere tra le competenti Amministrazioni del territorio.

La partecipazione al Tavolo di concertazione, composto dagli enti sottoscrittori del Protocollo, è aperta anche agli enti e associazioni di promozione sportiva che ne faranno formale richiesta alla Prefettura di Ravenna.

La sottoscrizione del nuovo Protocollo e l’istituzione del Tavolo di concertazione mirano a favorire un percorso comune, fondato sul dialogo tra istituzioni ed enti di promozione sportiva, al fine di contemperare le istanze di un territorio che guarda allo sport come valore identitario da tutelare e promuovere, con le esigenze di sicurezza e di mobilità dei cittadini e degli altri utenti della strada.