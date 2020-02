I NAS sequestrano additivi alimentari scaduti in un caseificio in provincia di Ravenna

I militari del NAS di Bologna, nell’ambito di attività di vigilanza e controllo nel settore alimentare, hanno ispezionato uno stabilimento per la produzione casearia in provincia di Ravenna, di cui al momento non è stato diffuso il nome.

Nel corso degli accertamenti, i militari hanno proceduto a sequestrare circa 40 litri di additivi alimentari (sufficienti per la lavorazione di 6000 litri di latte), in quanto scaduti di validità.

Al termine del controllo, allo stabilimento è stata contestata una violazione amministrativa per un valore di 2.000 euro circa e le irregolarità riscontrare sono state segnalate alle autorità competenti. Tale segnalazione prevede la conseguente adozione di una serie di provvedimenti prescrittivi.