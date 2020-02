Raccolta fondi per la realizzazione di Zuga Zuga a Ravenna, primo festival dedicato al gioco

C’è tempo fino all’8 aprile per partecipare al crowdfunding lanciato dalla cooperativa La Pieve sulla piattaformawww.ideaginger.it per la realizzazione di Zuga Zuga, il primo Festival del Gioco e dell’Educazione, che si terrà a Ravenna sabato 18 e domenica 19 aprile 2020.

La cooperativa si è posta come obiettivo il raggiungimento della cifra di 2.500 euro, alla quale si può contribuire con un’offerta libera o scegliendo uno degli importi già presenti su Ideaginger (dai 10 ai 500 euro) e per i quali sono previsti gadget e ringraziamenti speciali. La BCC ravennate, forlivese e imolese si impegnerà a donare il 20% dell’importo totale una volta raggiunto l’80% dell’obiettivo.

“Zuga Zuga è un nuovo tassello del progetto Tuttingioco al quale la nostra cooperativa lavora da diversi anni – afferma Christian Rivalta, vicepresidente La Pieve – e che ci vede impegnati nell’utilizzo del gioco come strumento educativo. Tutto è nato dall’intuizione di un nostro socio ed educatore che ha iniziato a utilizzare i giochi da tavolo nel suo lavoro quotidiano con i bambini e i minori affetti da autismo. I giochi da tavolo, con le loro regole e le sfide, si sono dimostrati efficaci su vari livelli di apprendimento. Visto il successo dell’iniziativa abbiamo deciso di esportarla all’esterno del mondo della disabilità e, grazie alla collaborazione con Professor Cobblepot Games e Consorzio Solco Ravenna (al quale siamo associati), abbiamo dato vita alla figura dell’Educatore ludico: una nuova professionalità che utilizza il gioco da tavolo come strumento educativo in ogni contesto, dalle scuole agli oratori, fino alle carceri. Un festival dedicato a questo argomento ci consentirà di far conoscere a più persone possibili la potenza educativa del gioco”.

La prima edizione del Zuga Zuga Festival si terrà all’interno del Salone delle Feste di via Faentina 248 a Ravenna e prevede un programma incentrato sul connubio tra gioco, educazione e cultura, rivolgendosi a famiglie, insegnanti ed educatori.

“Allestiremo un’enorme ludoteca con diversi tavoli in cui giocare gratuitamente con giochi da tavolo, di carte e di ruolo e verranno ospitate realtà nazionali, case editrici e associazioni specializzate – continua Rivalta -. Oltre al gioco ci saranno dei momenti di approfondimento, in particolare sabato 18 aprile, dalle ore 9 alle ore 11, la conferenza “Giocando si educa! Più educatori ludici per tutti”, a cura di Gabriele Mari, e dalle ore 11 alle ore 13 l’intervento di Andrea Ligabue “Didattica Ludica – dal Play Modena alle aule”.