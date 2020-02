Italia Nostra: bene riqualificazione via Zara, ma patrimonio arboreo di Ravenna è sotto attacco

“Leggiamo con gioia che i pini di via Zara a Marina di Ravenna sono salvi. Questo nonostante nel verbale di una riunione di luglio scorso visionato all’ufficio dei Lavori Pubblici fosse scritto: “Eliminare con uno screening gli alberi che non potranno più esistere. Questo già in fase di progettazione”… Ci eravamo quindi attivati immediatamente, chiedendo il sopralluogo di un agronomo, e ci complimentiamo che il progetto di riqualificazione definitivo ricalchi in gran parte le proposte del nostro agronomo, inviate al Comune.” Così in una nota Italia Nostra che tuttavia lamenta come “la strage del verde pubblico continua indisturbata a spese dei cittadini, della loro salute e della loro sicurezza. Un esempio per tutti, la capitozzatura selvaggia dei pioppi cipressini dei viali della “cintura verde”, ridotti a pietosi moncherini. Com’è possibile che il Comune vada contro il suo stesso Regolamento del verde, che vieta severamente le capitozzature? Operazioni che vengono poi prese ad esempio anche per le operazioni sul verde privato. Le capitozzature, ovvero i “tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm. 10” (Regolamento del verde del Comune di Ravenna), sono vietate in quanto arrecano gravissimo danno alla struttura della pianta, impedendole uno sviluppo armonico e bilanciato e favorendo l’ingressione di agenti patogeni.”

“Che la sensibilità verso il patrimonio arboreo esistente sia del tutto assente in alcuni amministratori è stato evidente anche ieri (28 febbraio, ndr) durante la commissione in Comune per la petizione riguardante il nuovo polo scolastico di via Vicoli. Pensato distruggendo il parco di via Nizza, il polo, dopo il fermo respingimento dei residenti, è stato riproposto con la medesima modalità, distruggendo parte del frequentatissimo parco pubblico di via Vicoli… i cittadini sono stati zittiti senza tanti complimenti. Nessun accoglimento per la proposta di salvare il parco e spostare la scuola di poche decine di metri in un’area non piantumata, nessuna considerazione per i 30 o più alberi, alcuni anche vecchi di decenni e classificabili di “prima grandezza” che verranno abbattuti” commenta Italia Nostra.