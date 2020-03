L’Associazione Acquerellisti Faentini rinvia tutte le attività programmate del periodo primaverile

Tenendo conto del protocollo di contenimento rischi per Corona Virus, l’Associazione Acquerellisti Faentini “Silvano Drei” rinvia tutte le attività programmate del periodo primaverile al periodo post estivo con una nuova programmazione che verrà opportunamente diffusa. L’evento del 3 marzo in Associazione Acquerellisti (c/o Centro Sociale Corbari, Via Canal Grande 46 a Faenza), che prevedeva l’intervento del Prof. Pietro Lenzini, all’interno delle Serate Artistiche degli Acquerellisti, è quindi rinviato, così come tutto il calendario delle Serate Artistiche e di Approfondimento, nonché l’inaugurazione già annunciata per sabato 7 marzo alle 17.30 della mostra dei soci Acquerellisti al Molinella Café di Faenza. La mostra sarà comunque allestita e visitabile da sabato 7 marzo come da programma. Le attività di tesseramento del martedì in Associazione sono comunque aperte.