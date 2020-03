Le ragazze e i ragazzi della 5^B dell’Oriani di Faenza si ritrovano dopo 20 anni

A oltre vent’anni di distanza dall’esame di Maturità del 1999, gli ex ragazzi della 5^ B del Progetto Erica (Educazione alla relazione interculturale nella comunicazione aziendale) dell’Istituto Tecnico e Commerciale “Oriani” di Faenza si sono ritrovati per una serata in amicizia al ristorante Casale Falasco di Russi. All’insegna dell’allegria sono stati ricordati i tanti momenti trascorsi insieme sui banchi di scuola, senza tralasciare simpatici aneddoti e rispolverando l’appello di classe:

Bassetti Paola, Bernabè Cristina, Bertelli Katia, Carapia Marta, Carapia Samantha, Carroli Alessandro, Conti Emanuele, Galeotti Milena, Goni Marco, Lippi Alex, Mattiaccio Erika, Mercatali Paola, Montalti Margherita, Monti Claudia, Pagnotta Michele, Stivari Flavia, Tampieri Nadia. Particolarmente apprezzata anche la presenza dei tanti insegnanti (alcuni ancora sui banchi di scuola): Rita Fiorini (francese), Enrico Ghinassi (matematica), Liverani Maria Pia (tedesco), Marco Bandini (inglese), Chiarini Claudia (italiano), Montanari Paola (Economia Aziendale), Heidi Wilm (lettrice di tedesco) che si sono perfettamente adattati allo spirito della serata!