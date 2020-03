Panathlon Faenza. Assegnate deleghe e incarichi ai soci a fianco del presidente Claudio Sintoni

E’ stata definita, con il conferimento delle deleghe in occasione della riunione celebrativa dei 29 anni dalla fondazione, l’operatività del Consiglio direttivo del Panathlon Club Faenza per il biennio 2020–2021.

Gli incarichi ai soci che affiancheranno il presidente Claudio Sintoni, tornato al timone a inizio gennaio dopo la precedente esperienza dal 2008 al 2013, sono stati così suddivisi:

vice presidente: Olimpia Randi; vice presidente e coordinatrice meeting: Paola Pescerelli Lagorio; segretario: Massimiliano Dalle Fabbriche; tesoriere: Pierluigi Viti; relazioni esterne e responsabile telematico: Mauro Benericetti.

Completano il consiglio direttivo Renato Idà e Dino Sovrano.

Il collegio dei Revisori dei conti è formato da Francesca Baldi, Ivo Garavini, Vito Sami, mentre il collegio arbitrale ha come componenti Canzio Camuffo, Assunta Gallo e Sandro Guerrini.