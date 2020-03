Solarolo, Maria Rubini festeggia 102 anni. Il suo elisir di lunga vita: onestà e rispetto dei principi

Maria Rubini ha festeggiato domenica 1° marzo i suoi 102 anni, invitando a pranzo i familiari, il sindaco di Solarolo e gli amici più stretti. Maria Rubini è nata a Modigliana il 25/02/1918 e si è trasferita in giovane età a Solarolo, insieme alla famiglia. Durante il pranzo ha scherzato con le tre figlie Lucia, Domenica e Francesca, mostrando uno spirito e un’energia invidiabili e una capacità di rapportarsi con tutti in modo aperto e spiritoso. Qui a Solarolo, come ha più volte ribadito durante il pranzo, ha vissuto con fede e nel rispetto assoluto dell’onestà, lavorando duro e facendo sacrifici, ma sempre onorando gli impegni e rispettando la legalità. “Cosa che non tutti fanno” ha puntualmente sottolineato. Secondo Maria è stato il rispetto rigoroso di questi principi ha donarle l’elisir di lunga vita.