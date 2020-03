Danni economici da Coronavirus a famiglie e imprese: Per la Buona Politica di Lugo chiede interventi

L’Associazione Per la Buona Politica ha presentato una mozione volta alla riduzione delle tariffe comunali per emergenza sanitaria Covid-19: nella sostanza, invita il Comune di Lugo a non addebitare alle famiglie i servizi non fruiti a livello di asili nido e scuole comunali, come già deliberato dal Comune di Ravenna, a seguito dei provvedimenti assunti dalla Regione Emilia Romagna e dal Governo per il contenimento della diffusione del Coronavirus, misure che hanno portato anche alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

“Si tratta di una necessaria e dovuta attenzione rivolta alle famiglie emiliano-romagnole che, oltre al disagio derivante da un’inattesa e non programmata gestione familiare, hanno dovuto in molti casi sostenere costi aggiuntivi per fronteggiare l’esigenza di tutela e affidamento dei figli a soggetti terzi negli orari di sospensione dell’attività scolastica”.

Passando poi ad esaminare la situazione dal punto di vista delle attività economiche, anch’esse colpite dalle misure per contrastare la diffusione dell’infezione da Coronavirus, Per la Buona Politica di Lugo invita la giunta comunale a attivare “un confronto con tutte le articolazioni politiche sociali ed economiche del territorio, al fine di individuare e concordare una serie di misure concrete, utili a contrastare l’attuale situazione di difficoltà”.

Queste le proposte della lista: temporanea sospensione delle imposte comunali direttamente collegate alle sospensioni e limitazioni inserite nelle ordinanze della Regione; eventualità di concordare con la società Hera analoga sospensione ,sulla bollettazione della TARI e dei servizi acqua, luce e gas; organizzazione di appositi incontri con i soggetti gestori dei servizi educativi privati esistenti nel territorio, allo scopo di individuare tutte le possibili misure utili a non far gravare sulle famiglie i costi relativi ai servizi non fruiti; attivarsi con la Regione e il Governo per la previsione di contribuzioni a sostegno delle famiglie e degli operatori economici interessati dalle limitazioni.