Il 4 marzo inaugura la mostra di Paolo Ruffini, “un viaggio a Bagnacavallo nei colori e nella fantasia”

È un Viaggio a Bagnacavallo nei colori e nella fantasia quello che Paolo Ruffini affronta nella mostra che Bottega Matteotti ospita dal 4 marzo al primo aprile nella propria vetrina. In esposizione ci sono suggestivi scorci del centro bagnacavallese fotografati e successivamente rielaborati al computer. Paolo Ruffini è uno storico fotografo di Bagnacavallo autore di diversi libri fotografici e noto soprattutto per le immagini scattate ai protagonisti degli spettacoli del Teatro Goldoni dagli anni Settanta in poi. Foto che sono state oggetto di una mostra ospitata lo scorso anno al Ridotto del Goldoni in occasione della sua inaugurazione. Bottega Matteotti è in via Matteotti 26 a Bagnacavallo. Viaggio a Bagnacavallo nei colori e nella fantasia fa parte di Bottega Matteotti: Arte in vetrina, spazio espositivo permanente curato da Andrea Tampieri, artista e insegnante di discipline artistiche di Bagnacavallo. Le mostre sono curate dall’associazione culturale Controsenso in collaborazione con Bottega Matteotti, con il patrocinio del Comune.

Informazioni: tel. 0545 60784 – www.bottegamatteotti.it.