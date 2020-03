Ravenna. Al Mar ingressi contingentati: 4 visitatori ogni 10 m²

Da quest’oggi, martedì 3 marzo sono stati riaperti al pubblico tutti i musei e luoghi di cultura della provincia Ravenna. Come da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l’ingresso avverrà in modalità di fruizione contingentata per evitare assembramenti di persone e in modo che i visitatori possano rispettare la distanza consigliata tra loro di almeno un metro.

Anche al Mar, Museo d’arte della Città di Ravenna, sono state prese le “misure”. È stato calcolato un limite massimo di capienza del museo con accesso consentito solo a diverse centinaia di visitatori contemporaneamente.

“Nel rispetto del Decreto abbiamo calcolato che possiamo accogliere 4 visitatori ogni 10 m², quindi il numero varierà in base alla superficie espositiva disponibile del Mar – spiega Maurizio Tarantino, Direttore del museo -. Abbiamo messo degli avvisi all’ingresso del Mar per informare i visitatori che il museo è aperto e segue le nuove direttive, grazie alle quali viene data la possibilità ai visitatori di mantenere la distanza minima “di sicurezza” di un metro gli uni dagli altri”.

“Non vi sono vincoli o limiti per numero di visitatori all’interno delle singole sale – prosegue il direttore -. E’ chiaro che se in 15 volessero ammucchiarsi contemporaneamente tutti addosso alla statua del Guidarello, nessuno di noi ha titolo per impedirglielo. Il museo ha stabilito una capienza e terremo conto delle persone che entrano nell’edificio, poi raggiunto il numero massimo dovremo attendere che qualche visitatore sia uscito, prima di poter farne entrare un’altro”.

“In queste settimane il museo non ospita delle mostre temporanee e una parte delle collezioni permanenti sono in riallestimento, quindi le procedure sono facili da applicare, perchè l’afflusso di turisti è abbastanza limitato. E’ chiaro che ci auspichiamo che l’emergenza Covid-19 rientri prima dell’inaugurazione della grande mostra fotografica dedicata a Paolo Roversi, in programma a partire dall’inizio di aprile 2020″ conclude Tarantino.