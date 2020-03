Uova di Pasqua. Ail nelle piazze della Romagna per sostenere la ricerca

L’ultimo weekend di marzo 2020 (27, 28 e 29) si svolgerà, come da tradizione, la manifestazione delle Uova di Pasqua organizzata dall’Ail, associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma. A causa delle misure adottate dalla Regione Emilia Romagna in seguito al coronavirus non è possibile valutare, allo stato attuale, come si svolgerà esattamente la manifestazione.

Ail informa che le uova sono già state ordinate prima ancora che il virus si presentasse. “Un modo decisamente utile per aiutarci è quella di diffondere il messaggio a tutti i tuoi conoscenti e di chiedere di fare un passaparola” dicono dall’Ail, aggiungendo: “una catena che ci consenta di avere la certezza che molte uova verranno distribuite. Il metodo della prevendita è molto efficace, tanto più che dopo la manifestazione nelle piazze abbiamo ancora 15 giorni di tempo prima del 12 aprile (giorno di Pasqua) per offrire le nostre uova a fronte del contributo minimo di 12 €, che dal 2005 non è mai aumentato di prezzo”.

Questo l’elenco delle piazze dove dovrebbero tenersi le manifestazioni:

•Ravenna, 27-28-29 marzo 2020:

piazza XX Settembre (Piazza dell’Aquila), via Cavour angolo Via Matteotti.

•Mezzano, 27,28:

piazza della Repubblica (solo venerdì), Supermercato COOP

•Savarna, 28

supermercato COOP

•Sant’Alberto, 26

mercato paesano

•Fusignano, 27

piazza Corelli

•Alfonsine, 27-28

piazza Gramsci, Piazza V. Monti, Supermercato COOP

•Bagnacavallo, 27-28-29

Centro Commerciale La Pieve

•Villanova di Bagnacavallo, 28

Piazza Tre Martiri

•Riolo Terme, 27, 28, 29

Supermercati COFRA

•Cervia, 27, 28, 29

Viale Roma 3 Occhialeria La Lunetta

•Pisignano, 27, 28

Kiss Caffè

•Castiglione di Cervia, TBA

Farmacia Castiglione in via Ragazzena, 2

•Conselice, 27, 28, 29

Piazza Principale

•Faenza, 28,29

Piazza Libertà/Angolo Via Mazzini

•Granarolo Faentino, 28, 29

via Risorgimento presso la Chiesa

•Cotignola, 27, 28, 29

Piazza Vittorio Emanuele II

•Pieve Cesato, 29

Chiesa Parrocchiale

•Lugo, 27, 28, 29

MarzoPortici presso Pavaglione, Centro Commerciale Il Globo

•Russi, 28, 29

Chiesa in angolo Piazzetta Dante