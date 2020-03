Al Duomo di Faenza si prega contro il Coronavirus a porte chiuse e in diretta streaming

“Come è successo più volte nella storia, anche in questo tempo segnato dalla emergenza ‘Coronavirus’ il popolo di Dio è invitato alla preghiera e alla responsabilità. La diocesi di Faenza-Modigliana, con il suo vescovo, invita i fedeli a celebrare un triduo di preghiera alla Beata Vergine delle Grazie, patrona della città manfreda e della Diocesi, contro il coronavirus e tutte le malattie”. È l’appello che la Diocesi di Faenza-Modigliana rivolge ai fedeli.

Il rosario, verrà recitato da giovedì 5 a sabato 7 marzo alle 20.45 in cattedrale, davanti all’immagine della Beata Vergine delle Grazie. “La recita – avvertono dalla Diocesi – sarà a porte chiuse, secondo le disposizioni in vigore. Tutti i fedeli sono invitati ad unirsi spiritualmente alla stessa ora nelle proprie case”. Ed eventualmente a seguire la preghiera in diretta streaming sul canale YouTube “Sinodo dei giovani-Faenza” e sulla pagina Facebook “Giovani e Vocazioni,Faenza–Modigliana” (https://www.facebook.com/GVFaenzaModigliana/).