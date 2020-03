Coronavirus. Eraldo Baldini: l’importanza di comportarci tutti in modo serio e responsabile

Pubblichiamo su gentile concessione dell’autore questo post pubblicato dallo scrittore Eraldo Baldini sul suo profilo Facebook. È un invito – a partire dall’esperienza soggettiva di chi scrive – ad assumere tutti comportamenti appropriati e responsabili al tempo del Coronavirus, come atto di responsabilità verso noi stessi e verso gli altri.

Nonostante l’andamento della diffusione del coronavirus e nonostante i numeri (implacabili nel dimostrare, col computo dei ricoverati e dei sottoposti a terapia intensiva e rianimazione, che non è possibile alcun paragone con la semplice influenza, anche se qualcuno questo paragone continua a proporlo con colpevole superficialità), mi pare che non sia ancora maturata la consapevolezza del rischio che si corre e del senso di responsabilità che tutti devono dimostrare.

Certo, bisogna evitare ogni forma di panico; certo, occorre pensare al domani e preoccuparsi seriamente delle conseguenze economiche e sociali dell’epidemia. Ma meno questa epidemia sarà grave, meno sarà estesa, meno durerà, e meno conseguenze potrà provocare in ogni campo e in ogni senso.

Quindi il primo ed essenziale obiettivo, adesso, deve essere per tutti quello di accettare e mettere in campo, anche individualmente, le limitazioni e le rinunce del caso. Leggevo stamattina di qualcuno che dalle zone rosse se n’è andato a sciare sulle Dolomiti. Rischia una piccola condanna penale da trasformare in sanzione amministrativa. Rischia una multa, insomma. Be’, non è sufficiente. Davanti a situazioni eccezionali, e a persone che giocano a “fare i furbi” con la salute e la vita degli altri, occorrono polso fermo e assoluta severità.

Un’ultima nota, che riguarda il mio lavoro: continuo a ricevere quasi quotidianamente proposte ed inviti per presentazioni librarie, da fare nella seconda metà di marzo o in aprile. Insomma, c’è chi pensa ottimisticamente che fra qualche settimana tutto sarà finito e superato.

Be’, anche se spero di sbagliare, temo che non sarà così. Io temo che siamo purtroppo solo all’inizio di un percorso difficile, doloroso e lungo. Altro che seconda metà di marzo.

Per cui, pur se a malincuore, decido di non accettare tali inviti, per i quali comunque ringrazio di cuore, davvero, e mi dispiace per chi con tanta buona volontà cerca di allestire scenari di “vita normale” con il conforto delle cose più belle, come la cultura e l’incontro. Prosaicamente mi dispiace anche perché, nel mio piccolo-piccolo, anch’io, rinunciando a una parte non secondaria del mio lavoro come quella costituita dalle presentazioni, andrò incontro a un danno professionale ed economico. Ma credo che sia un piccolo prezzo da pagare per cercare di evitare o limitare conseguenze ben più serie.

Facciamo di tutto, tutti, per contribuire al miglior esito di ciò che sta succedendo, assumendoci senza riserve e senza superficialità le responsabilità del caso. Passerà, prima o poi passerà: ma adesso ci siamo dentro, e negare la realtà non serve a niente, anzi può solo aggravare la situazione.