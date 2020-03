La scuola non si ferma, neppure all’ITIP Bucci di Faenza. La lezione si fa collegati al computer

Anche all’Istituto d’Istruzione Superiore Tecnica Industriale e Professionale “Luigi Bucci” di Faenza, l’emergenza covid-19 non è riuscita a fermare la didattica.

Anche nell’istituto di Via Nuova infatti si stanno sperimentando nuove metodologia di didattica, con gli alunni collegati tramite computer a seguire lezione virtuali.

In un breve video il docente Antonio Piazza fa lezione, in un’aula deserta, ma con gli studenti collegati al pc. Perchè è questa la “Scuola ai tempi del coronavirus”.