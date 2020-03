Arcigay e Ravenna. Nelle città limitrofe ogni weekend serate a tematica Friendly, qui no

Leggendo la recente intervista rilasciata da Ciro Di Maio, Presidente Arcigay di Ravenna, non ho potuto non soffermarmi su alcune affermazioni inerenti il non sapere esattamente quante siano le persone gravitanti e militanti in Arcigay e sullo spinoso argomento del preferire nascondersi piuttosto che partecipare attivamente ai movimenti LGBT cittadini.

Pur non sottovalutando mai la sensibilità del singolo di fronte all’esternazione e alla manifestazione del proprio essere, ritengo che il problema principale non sia dovuto dal fatto che Ravenna sia pregiudizievole od ottusa, bensì al problema della totale mancanza di occasioni interessanti ai fini congregativi per un pubblico talvolta esigente come il nostro.

Avendo fatto parte del direttivo Arcigay, lungi da me recriminare o criticare il lavoro che l’associazione sta facendo in città, ma è del tutto evidente che, forse, non si sia fatto abbastanza e qualcosa, ahimè, non sta girando come dovrebbe; non si tratta di discriminazione o timore nel manifestarsi, ma piuttosto di una politica comunicativa non sufficiente o tendente alla negatività (parlare dei giudizi che una persona può sentirsi sputare addosso al supermercato non aiuta di certo i giovani a viverla serenamente).

Facendo semplicemente un piccolo paragone con città limitrofe, come Faenza, Cesena, Imola, Ferrara, Rimini e Bologna, possiamo sicuramente notare che ogni weekend è presente un evento o una serata a tematica Friendly, che siano cabaret, spettacoli drag queen, piuttosto che semplici eventi a tema ed il tutto viene realizzato grazie al lavoro costante e positivo di associazioni e gruppi di persone di qualunque età che fanno attivismo generale per la causa.

Io per primo, oggi, faccio parte di un gruppo di ragazzi che propone serate Cabaret Drag Queen ed eventi in discoteca a tema Friendly in città come Forlì, Faenza e Imola e posso affermare con sincerità che entrare a Ravenna con proposte di divertimento di questo tipo è ancora oggi molto difficile, ma non perché Ravenna sia ottusa o recriminante, bensì perché si ha sempre timore delle nuove proposte e ci si appoggia sull’assodato.

Concludo affermando altresì che siamo ancora tutti in attesa che il Consigliere Comunale della Lega Rolando, porga le sue pubbliche scuse a Greta e alla sua famiglia, offesa terribilmente in pubblico durante un convegno, quantomeno a dimostrazione di quanto ho appena espresso sulla città di Ravenna e, di conseguenza, dei suoi rappresentanti politici, i quali, piaccia loro o meno, dovrebbero essere i primi a offrire un esempio alla cittadinanza di buona educazione e rispetto del prossimo.

Denni Casano