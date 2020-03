Bagnacavallo. Raccolta differenziata dei rifiuti: scatta il 6 marzo la campagna Venerdì verdi

Prende il via venerdì 6 marzo 2020 la campagna comunicativa Venerdì verdi, promossa dall’assessorato all’Ambiente del comune di Bagnacavallo con l’obiettivo di dare sempre nuove informazioni ai cittadini sulla raccolta differenziata dei rifiuti.

Ogni venerdì verranno forniti consigli utili, indicazioni e dati per conoscere meglio i servizi di raccolta differenziata del territorio e tenere un corretto comportamento civico.

La scelta del venerdì come giornata per questo tipo di comunicazione è un richiamo ai Fridays for future, giornate green che hanno coinvolto giovani di tutto il mondo sul tema ambientale.

La campagna comunicativa, che sarà attivata sui canali ufficiali Facebook e Instagram del Comune, affronterà ogni settimana una diversa tipologia di rifiuto: plastica, carta, vetro e lattine, organico fino a prendere in esame i rifiuti speciali e le giuste modalità per conferirli.

L’iniziativa vuole essere anche uno strumento utile per i cittadini nella fase di avvicinamento alle future nuove modalità di raccolta porta a porta del rifiuto organico e indifferenziato. Ricordiamo che tutti i dati e le informazioni sulla raccolta differenziata sono reperibili sul sito di Hera.