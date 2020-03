Porto Corsini, paese abbandonato: l’ufficio postale chiuderà ad aprile

Ho appreso che l’ufficio postale di Porto Corsini chiuderà definitivamente i primi giorni di aprile. Sono rimasta veramente allibita che questo stia succedendo nella più grande indifferenza dell’Amministrazione Comunale. Non è stata resa pubblica una qualsiasi rimostranza nei confronti delle Poste da parte del Sindaco o di un qualsiasi Assessore. Non una proposta alternativa, non una richiesta di proroga!

Il paese è decisamente abbandonato, la prossima mossa quale sarà? Chiudere la farmacia? La scuola materna? Sono tutte conquiste del paese degli anni 70, che hanno tolto il paese dal limbo in qui si trovava. Ci dicono che tutti i servizi sono a Marina di Ravenna, ma domando, “qualcuno di quelli che lo dice, usa abitualmente il traghetto?”

Bene, io lo faccio tutti i giorni, due volte al giorno: impiego mediamente oltre mezz’ora per raggiungere l’altra sponda, sempre che non ci siano navi (cosa estremamente probabile, essendo un porto commerciale).E’ inutile osservare che le persone più penalizzate sono gli anziani, magari con qualche difficoltà di spostamento.

Sono veramente delusa dal comportamento dei nostri amministratori e non posso credere, ma è così, che l’unico che si è sentito sia Ancisi.

Chiedo al Sindaco di fare qualcosa. L’unica emergenza non è il coronavirus!

Rosella Barboni, Porto Corsini