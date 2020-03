L’Agenzia Regionale della Protezione Civile, in seguito alla ricezione di una “Allerta meteo idrogeologica-idraulica” riguardante il periodo compreso dalle 12 di oggi, 5 marzo 2020 sino alle 24 del 7 marzo 2020, comunica che potranno verificarsi eventi metereologici avversi.

Dal pomeriggio di oggi attese precipitazioni anche a carattere di rovescio, principalmente sulle aree montane, con valori areali sulle macroaree: G 20-25 mm, H 15-20 mm, E 15-20 mm,C 10-15 mm. I rovesci sono previsti però soprattutto sul crinale appenninico, con valori massimi compresi tra 50 e 75 mm concentrati nelle ultime 6 ore della giornata odierna.

Le precipitazioni sono previste in rapida attenuazione ed esaurimento già nella mattina di venerdì 6.Ventilazione sopra i valori di soglia dal tardo pomeriggio-sera di oggi 5 marzo sul crinale appenninico e sulle aree collinari con intensità del vento intorno a Beaufort 8 (62 – 74 Km/h e raffiche localmente superiori.

Mare molto mosso, temporaneamente agitato al largo del delta del Po in nottata, direzione d’onda proveniente da sud est. – Moto ondoso in rapida attenuazione in prima mattinata.) tali da costituire possibilità di pericolo per la popolazione, la Capitaneria di porto di Ravenna sensibilizza la cittadinanza al rispetto della propria Ordinanza n°02/2014, che, tra l’altro, prevede il divieto di accesso alle dighe foranee e sui moli guardiani del porto di Ravenna, in caso di condizioni metereologiche avverse.-