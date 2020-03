Ravenna. Bronson Produzioni annulla i concerti sino al 3 aprile 2020

Bronson Produzioni informa che, a seguito del Decreto del Consiglio Dei Ministri del 4 marzo 2020 per il contenimento del contagio da Coronavirus, per il quale “sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”, è costretta ad annullare, nell’ordine, i concerti dei seguenti artisti sino al 3 aprile 2020:

Damo Suzuki’s Network, Teho Teardo, Generic Animal, Scorn, Dente, Void Of Sleep & Bologna Violenta, Birthh e Ovo + Hate&Merda + Holiday Inn.

Bronson Produzioni comunicherà, non appena possibile, le nuove date dei live (dove possibile) e le modalità eventuali di rimborso.