Enpa Ravenna: “La moda insensata di adottare cani di taglia grande per poi abbandonarli in canile”

Enpa Sezione Provinciale di Ravenna condanna in una nota “il fenomeno – spiega – che è da individuarsi nella condotta sconsiderata di un numero sempre più crescente di persone incapaci di rapportarsi con un cane.”

“Ci troviamo così – prosegue Enpa – ad esternare alla pubblica opinione quelle che per noi sono delle autentiche malefatte, commesse da soggetti incoscienti in danno degli animali e della società. Anche nel territorio ravennate, infatti, da circa un anno si è acuita la moda insensata di adottare dei cani di taglia grande, senza rendersi conto minimamente delle caratteristiche e delle necessità che questi comportano.”

“Fatta questa premessa, vogliamo evidenziare che presso il canile comunale di Ravenna, in questi ultimi mesi si è avuta un’impennata circa gli ingressi di cani problematici. Relativamente a tali soggetti si deve evidenziare che i pitbull sono quelli in prevalenza. A monte di quanto sopra dobbiamo denunciare la sconsideratezza da parte di talune persone nella scelta della tipologia di cane, dal che non di rado si ricorre alla rinuncia di proprietà, dopo che essendo risultato vano il ricorso ad un educatore, il possessore dell’animale continua a non essere in grado di gestire la situazione. Facciamo presente che uno degli aspetti spinosi relativi alla gestione di questi cani sta nel fatto che proprio per la tipologia caratteriale non possono condividere il box con altri soggetti. Ne consegue – continua Enpa – che si hanno delle difficoltà logistiche di rilevante importanza ovvero si esaurisce ben presto la possibilità di accogliere altri animali all’interno della struttura.”

“Il canile infatti è stato concepito per una capienza adeguata alle necessità del nostro territorio e gli avvenimenti sopra evidenziati non fanno altro che compromettere un equilibrio di programmazione. In conclusione circa il 30% delle presenze nel canile comunale di Ravenna è costituito da soggetti “non adottabili” e quindi condannati a trascorrere la loro vita restante incarcerati in un box. Il merito di questo triste epilogo spetta a quelle persone che con superficialità, sconsideratezza ed impreparazione, hanno deciso, a suo tempo di adottare un cane che non è alla portata di tutti” conclude Enpa Ravenna.