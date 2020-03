Festa della Donna a Cervia. ANNULLATO il flash mob del 7 marzo

Il flash mob di sabato 7 marzo a Cervia per la Festa della Donna è stato annullato.

L’Assessore Michela Brunelli dichiara: “L’idea voleva essere positiva e organizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità nel rispetto di tutte le precauzioni igieniche del Decreto Ministeriale, con l’intento di rimanere uniti in questo momento così delicato per tutti. Perché crediamo che rimanendo insieme e uniti, è più facile far fronte a situazioni che ci mettono a dura prova come questa. Tuttavia ciò ha invece generato polemiche e soprattutto un clima di negatività, contrario proprio a quello che era il nostro obiettivo. Perciò, non è un problema con molta umiltà fare un passo indietro, motivo per cui abbiamo deciso di annullare l’iniziativa”