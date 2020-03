Conclusa la 6^ edizione del concorso di poesia “Scrivile”: i nomi di tutti i vincitori

È giunta alla fase finale la prestigiosa iniziativa del concorso “le parole ed i pensieri per le donne SCRIVILE”. Organizzato dall’Associazione Culturale Francesca Fontana in collaborazione dell’Amministrazione comunale di Cervia – con Linea Rosa Ravenna – Sportello Donna Cervia –Libera Università degli adulti Cervia – Associazione per la valorizzazione del dialetto romagnolo la Scurr di Santo Stefano di Ravenna – il parco della salina di Cervia, le testate giornalistiche il Resto del Carlino – Corriere Romagna e Cervia notizie.it. Un grande lavoro di sinergia e di squadra che ha permesso a questa iniziativa, che si colloca nel periodo delle manifestazioni per la festa delle donne ed è inserita nel cartellone “Bella da Vivere Community” delle pari opportunità del comune di Cervia di raggiungere ottimi risultati.

Il concorso letterario ha raggiunto quasi 200 elaborati provenienti da più parti d’Italia con una maggiore partecipazione rispetto al passato nelle lettere e racconti brevi. “Dunque siamo orgogliosi – affermano gli organizzatori – di ciò che si semina nel segno del rispetto e del valore delle donne, attraverso iniziative come queste che mettono sempre al primo posto proprio le donne. Vogliamo ringraziare i componenti della Commissione – Giuria per la loro disponibilità e impegno: Gianni Grandu – coordinatore – Cristina Zani Psicologa sportello donna – Sauro Mambelli e Daniela Bevilacqua dell’associazione la Schur – Sandra Melandri di Linea Rosa Ravenna – Brunella Garavini della biblioteca comunale di Cervia – Nevio Ronconi del giornale online Cervianotizie.it – Romina Guidori Filosofa, Daniela Pucci Libera Università degli adulti – Paolo Pistocchi e Quercioli Licia dell’Associazione Culturale Francesca Fontana”. Questi sono i risultati:



SEZIONE IN ITALIANO:

POESIE

1° classificato elaborato nr. 30 dal titolo “un cuore colmo di gratitudine” di Pietro Baravelli di Cervia

2° classificato elaborato nr. 10 dal titolo “1944. a mia madre di Paola Celli di Rimini

3° classificato elaborato nr. 6 titolo “che bello far ridere le donne” di Antonella Casadei Ghini di Cervia.



SEZIONE LETTERE IN ITALIANO

1° classificato elaborato nr. 53 titolo “Con amore, mamma” di Barbara Pilotti di Ravenna

2° classificato elaborato nr. 64 titolo Anna” di: Chiara Zanni – Cervia (RA)

3° classificato in elaborato nr.63 titolo “Anima Bella” di Marina Grilli di Cervia (RA).



SEZIONE RACCONTO BREVE IN ITALIANO

1° classificato – elaborato nr 86 – titolo “Curriculum vitae” di Adriana Corbelli di Ravenna

2° classificato – elaborato nr. 84 – titolo “Libertà” tratto da una storia vera – di Carmelo Pecora Forlì.

3° classificata – elaborato nr..81 – titolo “a nonna Nella” di Anna Maria Costa di Cervia (RA).



SEZIONE IN DIALETTO ROMAGNOLO

POESIE:

1° classificato dal titolo “Egle” di: Augusto Muratori di Imola (BO)

2° classificato dal titolo “Cla Donna (Lilina Segre)” di: Hedda Forlivesi – Alfonsine (RA)

3° classificato ex aequo dal titolo “Umàg a Francesca” di: Bruno Zannoni – Bagnacavallo (RA)

3° classificato ex aequo dal titolo “la mi màma” di Franco Donati – Castel Bolognese (RA).

LETTERE:

1° classificato dal titolo “Per Elisa” di: Loretta Olivucci” di Massa Castello (RA).

RACCONTO BREVE:

1° classificato dal titolo “La prèma fregula” di: Andrea Fagnoli di Forlì (FC)

2° classificato dal titolo “La Lucia” di Radames Garoia” di Bertinoro (FC)

3° classificato dal titolo ““La guera dla Pina” di Loretta Olivucci di Massa Castello (RA).



SEZIONE SPECIALE

Scuole primarie Attestato di Merito – 1.o classificato ex equo gli alunni delle classi 3.a e 4.a della scuola Primaria Alberto Manzi di Tagliata di Cervia dell’Istituto comprensivo I.C.2 – e agli alunni della classe 5.a dellascuola primaria Giosuè Carducci di Castiglione di Cervia dell’Istituto comprensivo intercomunale I.C.1.

SEZIONE SPECIALE riservata agli ospiti delle nostre case di riposo del comune di cervia

Residenza anziani “Busignani” o che frequentano il centro diurno anziani di Cervia

1° Classificato elaborato dal titolo “Per le donne” di Tagliavini Mario

2° Classificato elaborato dal titolo dal titolo “Quando ero giovane” di Santini Rita:

3° Classificato elaborato dal titolo dal titolo “La mia vita” di Zattoni Laura.

Casa di risposo Villa Verde di Milano Marittima Cervia

1° Classificato elaborato dal titolo dal titolo “Amarcord” di Graziani Adriana

2° Classificato elaborato dal titolo dal titolo “Un pensiero per te” di Lucchesi Isotta

3° Classificato elaborato dal titolo dal titolo “La nonna Pasqua” di Foschi Natalina.



SEZIONE SPECIALE riservata agli ospiti della casa circondariale di Ravenna

1° classificato con “la mia amica Sonia” Autore Davide

2° classificato con “a una donna” Autore Renato

3° classificato con “le mie donne” Autore Mario.

Durante la serata delle premiazioni saranno assegnati ulteriori premi speciali da Linea Rosa Ravenna e Associazione Culturale Francesca Fontana e dal Parco della Salina di Cervia nei settori Italiano e Dialetto Romagnolo. I vincitori di questa sesta iniziativa e per coloro che hanno avuto la segnalazione di “attestato di merito” saranno premiati nella serata prevista a marzo riprogrammata (a seguito del Coronavirus) per il 4 maggio 2020 con inizio alle ore 20,30 nella sala del centro sociale di Pisignano Cannuzzo in via Zavattina, 6/d, in una grande serata inserita nell’iniziativa “Bella da Vivere Community” con la premiazione del concorso “Scrivile” con ospiti d’eccezione e tanti premi speciali. Anche in questa 6^ edizione sarà stampato e quindi disponibile nella serata delle premiazioni, il libro che conterrà tutti i lavori che sono stati presentati al concorso letterario.

Tutte le informazioni del concorso, saranno comunque visibili e pubblicate sul sito dell’Associazione Culturale Francesca Fontana all’indirizzo: www.associazionefrancescafontana.it all’interno dell’iniziativa “Le poesie e i pensieri per le donne scrivile”.

“Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa che mette al primo posto le donne, in particolare con valori positivi di rispetto e di amore per le stesse. Questo vuole essere anche un altro e ulteriore modo per dire loro “Grazie”, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che svolgono da sempre nella nostra vita, ed esprimere un profondo pensiero di gratitudine alle tante donne speciali che hanno lasciato tracce incancellabili nella nostra esistenza, nella nostra storia e nel nostro cuore. Sempre di grande valore il mantenimento della sezione speciale dedicata delle nostre due case di riposo che ha permesso ai suoi ospiti di esprimersi con entusiasmo attraverso la loro sensibilità con pensieri e racconti per questa ricorrenza. Un grazie alle volontarie di Linea Rosa Ravenna per aver continuato a mantenere, su questo tema, una collaborazione con la casa circondariale di Ravenna. E’ questo sicuramente un messaggio positivo e di grande valore umano e sociale. Ringraziamo l’Associazione Culturale Francesca Fontana capo fila del concorso e tutte le associazioni che volontariamente e in sinergia con le tante realtà del nostro territorio hanno collaborato e realizzato con entusiasmo l’iniziativa SCRIVILE facendola crescere ogni anno e che giunge al suo sesto anno di vita con la rinnovata esperienza della realizzazione del libro che raccoglie tutti gli elaborati. A tal proposito un grazie particolare alla Libera Università degli Adulti di Cervia per la sua preziosa collaborazione e sostegno” dichiara ideatore e coordinatore dell’iniziativa Gianni Grandu.