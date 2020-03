Pediatra ravennate positiva al Coronavirus. Trenta pazienti con le loro famiglie sotto osservazione

Una pediatra che lavora nel ravennate è risultata positiva al Coronavirus: lo riporta l’edizione odierna de Il Resto del Carlino di Ravenna. La donna, a casa dal lavoro da qualche giorno per una polmonite che non accennava a migliorare, è stata visitata e trovata positiva al tampone che rileva il virus.

In via cautelativa, tutti i suoi contatti stretti sono tenuti sotto osservazione. Tra questi ci sarebbero una trentina di bambini con le loro famiglie, transitati dall’ambulatorio per curare malanni di stagione e visite di routine. Dovranno osservare la quarantena di 14 giorni a casa propria, periodo di incubazione del virus.

Sembra che la dottoressa abbia contratto l’infezione ad un convegno fuori Ravenna.