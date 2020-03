Faenza. Massimo Isola: “Cambiare stile di vita. Non abbiamo alternative. Poi avremo tutto il tempo per ripartire”

Pubblichiamo questo breve ma significativo intervento su Facebook di Massimo Isola vice Sindaco di Faenza e Assessore alla Cultura: “Cambiare stile di vita. Non sarà facile, soprattutto in quei territori dove la socialità è elemento identitario. Praticata e vissuta in profondità. Ma non ci sono alternative. Ora dobbiamo rispettare scrupolosamente le direttive e concentrarci su un grande obiettivo, quello di sconfiggere questa emergenza sanitaria. È il tempo per pensare, leggere, studiare. Poi avremo tutto il tempo per ripartire. Abbiamo la passione, la forza e le idee per affrontare entrambe le sfide. E vincerle. Un passo alla volta. Ora sospendiamo tutte le attività, anche quelle culturali. Poi verrà il tempo per ricostruire progetti e tessuti sociali potenti. Insieme. Con lo spirito di comunità che abita le nostre terre!”