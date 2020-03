Incendio in una palazzina di Cotignola, lievemente intossicati due bambini e due donne

Incendio in una palazzina a due piani di via Cassani a Cotignola. L’allarme è scattato nelle prime ore della mattina di oggi, lunedì 9 marzo: erano circa le 7.30 quando, a causa di un corto circuito al quadro elettrico che alimenta lo stabile, le fiamme hanno cominciato a diffondersi. I residenti, resisi conto del pericolo, hanno allertato tutti gli occupanti della palazzina e i Vigili del Fuoco di Lugo, che si sono immediatamente recati sul posto e hanno domato l’incendio.

Sono intervenute anche due ambulanze con auto medica al seguito per portare soccorso alle persone del piano superiore, rimaste lievemente intossicate dal fumo: sono stati trasportati in ospedale con codice di media e bassa gravità due bambini, la madre e una signora anziana che vive sola nell’appartamento di fianco a quello occupato dalla famiglia. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Cotignola per i rilievi di legge e una squadra di pronto intervento dell’Enel per fare chiarezza sul corto circuito.