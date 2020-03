Nei lidi ravennati controllare presenze turistiche non registrate per prevenire diffusione Coronavirus

In considerazione dell’attuale epidemia da coronavirus, la cui gravità ha determinato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, sono a chiedere che il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, autorità comunale in campo igienico-sanitario, disponga, tramite il corpo della polizia locale, specifici controlli delle presenze turistiche non registrate, come quelle delle “seconde case”, tipiche delle località balneari, rilevabili per esempio dall’elenco degli utenti TARI, o delle persone domiciliate comunque in alloggi affittati a non residenti.

Nel caso si individuassero persone residenti nelle province d’Italia più colpite, cosiddette “zone rosse”, i diretti interessati potrebbero essere invitati, ove manifestassero sintomi da infezioni respiratorie o febbre superiore a 37,5° C. , a rivolgersi all’AUSL per le opportune indicazioni sul da farsi.

Disposizioni simili di controllo del territorio sono già state impartite da sindaci di comuni caratterizzati, come il nostro, dalla presenza rilevante di alloggi in uso a non residenti. Su internet il tema si è largamente diffuso tra i social, anche in comuni della costa romagnola.

Ovviamente non si tratta di discriminare nessuno, né di sollevare altri allarmi, ma di garantire, mediante opportune verifiche, la sicurezza sanitaria e la serenità di vita dei residenti, oltreché degli ospiti della nostra comunità, sempre bene accetti.

Gianluca Benzoni

(capogruppo di Lista per Ravenna nell’Area Sud)