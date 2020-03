Coronavirus. Lega E-R: La Regione Emilia Romagna attivi conto corrente per donazioni per strutture sanitarie

“La Regione Emilia-Romagna attivi un conto corrente per raccogliere fondi per sostenere le nostre strutture sanitarie, i nostri medici, infermieri e tutto il personale che in questi giorni sta combattendo una durissima battaglia per curare i cittadini emiliano-romagnoli e sconfiggere il Covid-19”.

E’ quanto chiede il gruppo regionale della Lega E-R che sottolinea, “in questo momento il nostro sistema sanitario sta dando una grande dimostrazione di professionalità, senso etico e solidarietà. Tuttavia siamo consapevoli di quanto sia in sofferenza, e intendiamo scongiurare l’eventualità che possa soccombere sotto l’emergenza. In questo momento dobbiamo cercare di aiutarci a vicenda, anche attraverso piccoli gesti i quali, tutti insieme, possono contribuire a cercare di risolvere al più presto questa situazione di dramma e caos: uniti si vince” spiegano Matteo Rancan, Lucia Borgonzoni, Fabio Rainieri, Gabriele Delmonte, Stefano Bargi, Daniele Marchetti, Andrea Liverani, Massimiliano Pompignoli, Fabio Bergamini, Maura Catellani, Michele Facci, Matteo Montevecchi, Emiliano Occhi, Valentina Stragliati e Simone Pelloni.