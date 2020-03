“Difendere l’allegria” dalla paura del virus: Rianimazione letteraria regala una poesia di Benedetti per ridare speranza

Una poesia per ritrovare forza, coraggio e mantenere un pensiero positivo, in un periodo davvero difficile per tutti, mentre l’Italia intera è impegnata a combattere l’infezione da Coronavirus e a contenere i contagi. Ci ha pensato l’associazione Rianimazione letteraria di poesia intensiva (Invasioni Poetiche) di Livia Santini, che dalla sua fondazione è impegnata a portare cultura, bellezza e poesia proprio nei luoghi di cura, con i suoi settimanali appuntamenti all’ospedale di Ravenna.

“Con le poesie che inviamo – spiegano da Rianimazione letteraria -, vogliamo entrare nelle vostre case, nei luoghi di aggregazione e comunicare con le istituzioni, per allietare e dare speranza in questo periodo per tutti molto difficile. La nostra associazione, in un momento dove gli abbracci e il conforto della presenza non ci permettono di stringerci e sopportare insieme con un sorriso e una stretta di mano, e non potendo invadere il territorio, ha deciso di scegliere un metodo classico, quasi abbandonato nell’era digitale”.

Le prime parole di speranza e consolazione proposte dall’associazione appartengono ad una poesia di Mario Benedetti, che vi riportiamo:

Difendere l’allegria come una trincea

difenderla dallo scandalo e dalla routine

dalla miseria e i miserabili

dalle assenze transitorie

e le definitive

difendere l’allegria come un principio

difenderla dallo stupore e dagli incubi

dai neutrali e dai neutroni

dalle dolci infamie

e dalle gravi diagnosi

difendere l’allegria come una bandiera

difenderla dal fulmine e la malinconia

dagli ingenui e le canaglie

dalla retorica e gli arresti cardiaci

e dalle endemie e dalle accademie

difendere l’allegria come un destino

difenderla dal fuoco e dai pompieri

dai suicidi e dagli omicida

dalle vacanze e dall’oppressione

dall’obbligo di essere allegri

difendere l’allegria come una certezza

difenderla dall’ossido e dalla rogna

dalla famosa patina del tempo

dalla trascuratezza e dall’opportunismo

dai ruffiani della risata

difendere l’allegria come un diritto

difenderla da dio e dall’inverno

dalle maiuscole e dalla morte

dai cognomi e dalle compassioni

dall’azzardo

e anche dall’allegria.

Mario Benedetti