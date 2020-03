Ravenna. Nuove modalità per l’accesso del pubblico agli uffici dell’area Infanzia, istruzione e giovani in via Massimo d’Azeglio n. 2

In ottemperanza alla normativa vigente sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Coronavirus si rende necessario regolamentare l’accesso dell’utenza esterna agli uffici dell’area Infanzia, istruzione e giovani in via Massimo d’Azeglio n. 2 che, fornendo servizi di concreto interesse per cittadini e famiglie, presenta un notevole afflusso di pubblico.

Si invita, pertanto, a recarsi negli uffici solo se strettamente necessario ed esclusivamente su appuntamento, con preghiera di presentarsi all’orario prenotato, per evitare situazioni di sovraffollamento dei locali.

Per prenotare un appuntamento è possibile contattare gli uffici via mail o telefonicamente, nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13; giovedì e martedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Gli appuntamenti possono essere fissati telefonicamente per

– Ufficio Iscrizioni (servizi 0-6 anni) 0544/482376-482394-482232 ufficioiscrizioni@comune.ra.it

– Ufficio Qualificazione scolastica e formazione 0544/482889 cittaeducativa@comune.ra.it

– Ufficio Politiche giovanili e servizio civile 0544/482515 giovani@comune.ra.it

– Ufficio Ristorazione (0-14 anni) e pre-post scuola 0544/482367/482404 dirittoallostudio@comune.ra.it

– Ufficio Trasporto scolastico 0544/482465/482529 dirittoallostudio@comune.ra.it