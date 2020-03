“Arrivederci dalla Macina e dai Macinini…andrà bene”

Se c’è una cosa che è il minimo comune denominatore di tutte le nostre attività, da Letizia ODV a La Macina, è che il “NOI” viene prima di tutto. Il “NOI” sono i nostri 9 ragazzi in locanda, che rovesciano uno schema, prendendosi cura dei clienti; il Noi sono i nostri nonni che ci accompagnano facendo la pasta a mano; il Noi sono i ragazzi delle scuole superiori che da noi fanno esperienza di Alternanza/lavoro; il Noi sono i tanti giovani che arrivano dal tribunale per fare progetti di Lavori socialmente Utili; il Noi sono i clienti che qui, si sentono a casa, in famiglia, e quindi, parte integrante di questo progetto Unico nel suo genere; il NOI sono i tanti e le tante volontarie, che giornalmente ci regalano tempo e progetti.

E’ per questo “NOI”, che oggi decidiamo di chiudere e di restare a casa. Restiamo a casa, perché la salute dei nostri ragazzi, dei nostri clienti, e di tutti coloro che gravitano attorno a NOI, oggi sono la cosa più importante di tutto. Perché in questo momento, il “dovere collettivo” di fare la nostra parte, è più forte del nostro diritto di libertà individuale. Restiamo a casa, con tutta la preoccupazione della solitudine che ognuno di noi, e in particolare i nostri Macinini vivranno visto che qui hanno trovato la loro dimora, e soprattutto con la preoccupazione di come far fronte economicamente agli impegni che ci siamo assunti, fatto di 13.000 euro mensili tra affitto bollette stipendi e spesa.

Un impegno a cui da soli, non riusciremo a fare fronte. Ci siamo inventati le uova di Pasqua da vendere, richiamando il mondo di dolcezza che fino a oggi ci ha abbracciato, ma sappiamo che non basterà. Restiamo a casa quindi, chiedendovi di non dimenticarvi di noi, del whatsapp che tutti i sabati vi dava il buon inizio settimana, e di continuare a sostenerci anche a distanza, ognuno come può e nel modo che più crede opportuno.

Restiamo a casa, condividendo il magone che ognuno di noi ha dentro il cuore, ma che si esplicita con il solito sorriso, che continuiamo a dare, il solito con cui guardiamo i nostri bimbi/e, i nostri ragazzi, lo stesso che ritroverete, quando tutto questo terribile momento sarà passato. E ci ritroveremo, come prima, all’ombra del profumo dei tigli. Perché tutto ANDRA’ BENE. Ne siamo sicuri/e. Ma solo se ognuno farà la sua parte. E proprio in nome di quel NOI, noi vogliamo fare la nostra. Vi abbracciamo forte, a un metro di distanza.

I volontari/e, i Macinini di Letizia ODV

Per tutti coloro che possono sostenerci:

Associazione di Volontariato ODV Iscrizione Registro Volontariato Regione Emilia Romagna n°2527 – Iscritta presso Agenzia delle Entrate Comune Ravenna C.F 92058980399 Sede Legale Via Faentina n. 284 – Tel 0544.414208 Mobile 324 6272836 info@associazioneletizia.com www.associazioneletizia.com Cassa di Risparmio di Ravenna – Agenzia 4 IBAN: IT 60 O 0627013183 CC 0830012422