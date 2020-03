Coronavirus. Il Rione Rosso di Faenza effettua servizio a domicilio per soci e cittadini in difficoltà

L’emergenza dovuta al diffondersi del Covid-19 ha portato il comune di Faenza ad avere nuovi bisogni. Tra le fasce più colpite della popolazione gli anziani e le persone che soffrono di patologie pregresse che potrebbero e possono favorire sintomi gravi contraendo il virus.

Il Rione Rosso, al fine di aiutare le fasce più deboli, offre la possibilità del servizio di spesa a domicilio a tutti i suoi soci ovunque essi vivano e anche a tutti coloro, non soci, che risiedono nelle vie del quartiere (vedere zona delimitata dalla mappa sotto riportata).

Per usufruire del servizio sarà sufficiente chiamare il numero 3285568969 tutti i giorni dalle 10 alle 14. E’ lo stesso Rione Rosso a comunicarlo attraverso i propri canali social: “Verrà presa in carico la tua richiesta e sarai ricontattato per sapere il nome del rionale e l’orario in cui verrà a ritirare la lista della spesa e le ricette mediche (ti chiediamo di dargli anche il denaro) rispettando sempre le norme di distanza di sicurezza e di igiene previste.

Fatta la spesa, ti verrà riconsegnato a casa quanto richiesto, con scontrini e con il resto dovuto.

Il servizio verrà svolto nell’area delimitata in rosso nell’immagine seguente per i non soci, mentre per i soci del Rione il servizio è attivo in tutta l’area comunale. Questo non per un’ideale di divisione della città ma per dare la possibilità ai nostri volontari di poter gestire il servizio in maniera efficiente.

I Nostri volontari si renderanno riconoscibili indossando il fazzoletto rionale ed esibendo, se richiesto, la tessera sociale, di cui potete trovare un’immagine esempio di seguito.

Nella speranza di fare qualcosa di utile per riuscire a superare tutti assieme questo momento di difficoltà.

Viva Faenza, viva il Rione Rosso!”