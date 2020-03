Il Sindaco di Lugo Davide Ranalli suggerisce a chi è a casa libri da leggere per “accorciare le distanze”

Anche i Sindaci suggeriscono a chi resta a casa – perché bisogna restare a casa, come tutti abbiamo capito – libri da leggere. Non succede spesso. Perciò quando capita, crediamo valga la pena segnalarlo. E così su Facebook Davide Ranalli Sindaco di Lugo posta queste parole: “Da domenica sera mi sto chiedendo cosa possiamo fare in questo tempo che ci impone la distanza. Io ho pensato che amministrare significhi, prima di ogni altra cosa, prendere decisioni giuste e comunicarle bene. Ma non basta. Oggi, il nostro compito è provare ad alimentare il desiderio di scoprire, di accorciare le distanze. Io ho pensato di fare questo: ogni giorno, compatibilmente al tempo e agli impegni, proverò a discutere, con chi vorrà, di libri, musica, politica… abbiamo la tecnologia, usiamola. Oggi vi consiglio un #libro. Scoprite quale…”

Poi il Sindaco rivela il libro e le ragioni della lettura suggerita. Una lettura piuttosto impegnativa, non un “romanzetto”. Si tratta infatti del libro di Giuseppe Campos Venuti (un grande urbanista recentemente scomparso) “Città senza cultura. Intervista sull’urbanistica” a cura di Federico Oliva edito da Laterza.

Un libro sul tema della bellezza e in particolare della bellezza delle nostre città. Si legge nella presentazione: “II Bel Paese non gode di ottima salute. Se si volge lo sguardo al paesaggio nella sua interezza il brutto sembra prevalere sul bello e il disordine su un progetto riconoscibile. Cosa ha determinato tutto questo e in che modo è possibile affrontare e risolvere i problemi e le criticità, è l’obiettivo di questo libro-intervista. Con il suo straordinario bagaglio di esperienze di studioso e di amministratore pubblico, Campos Venuti ricostruisce quello che, in questi decenni, è stato fatto dalla politica, la cultura e la stessa urbanistica. E, soprattutto, quello che non è stato fatto. Su ogni tema trattato, l’intervista trae sempre una conclusione di prospettiva e propone una soluzione per le molte problematiche che si affacciano sullo scenario attuale: dal miglioramento della qualità e dell’efficienza delle città e del territorio, al radicale rinnovamento necessario del nostro sistema legislativo, dal modo di affrontare le problematiche della rendita fondiaria urbana alla conferma dell’utilità del piano regolatore.”

Ecco, oggi Davide Ranalli ha suggerito questo libro. E domani? Vedremo. Seguite la sua pagina Facebook per scoprirlo.