La scuola ai tempi del Coronavirus. Lettera di un genitore

Di fronte all’emergenza, le scuole sono state chiamate a ricercare modalità d’insegnamento che permettano di superare le barriere fisiche, offrendo agli allievi la possibilità di accrescere l’esperienza formativa coinvolgendoli attraverso forme di didattica a distanza. Anche nella scuola che frequenta mia figlia, alcuni professori, terminata la fase dei ripassi ed avendo la necessità di affrontare nuovi argomenti per rispettare l’offerta formativa nei tempi pianificati, sono stati stimolati ad avvalersi di sistemi alternativi alla tradizionale lezione frontale. Le nuove tecnologie e i mezzi della comunicazione digitale sono così diventati loro ottimi alleati.

Perdurando la situazione, si delineano quindi ruoli ed impegni da collocare in dimensioni spazio temporali tra le più diverse, fondamentali perché i docenti, a fronte del rischio che l’assenza della normale routine scolastica crei disorientamento o addirittura la percezione di vacanze estese, non solo mantengano il contatto con i discenti, ma colgano impreviste opportunità per tracciare e radicare canali di apprendimento attivo capaci di coniugare l’aspetto cognitivo con quello pedagogico e affettivo.

In questa cornice e con lo sguardo al futuro, auspico che l’Assessorato alla Pubblica istruzione e infanzia raccolga le eccellenze della didattica a distanza che emergono dalle nostre scuole, al fine che possano essere proposte come buone pratiche da estendere e promuovere sull’intero territorio del Comune di Ravenna, magari anche oltre, sostenute coi dovuti investimenti.

Potranno servire non solo in caso di chiusure degli edifici scolastici impreviste o necessitate da calamità, o per mantenere in collegamento quotidiano con la classe gli alunni costretti ad assenze prolungate, ma anche come arricchimento della didattica stessa oltre il rapporto faccia a faccia tra gli attori della scena educativa.

Nicola Carnicella

consigliere territoriale di Lista per Ravenna