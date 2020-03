Monsignor Lorenzo Ghizzoni: “preghiamo il Signore perché ci sostenga in questo momento di crisi”

Come annunciato in televisione dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sono entrate in vigore ieri 10 marzo drastiche misure per contrastare il Coronavirus. Il nuovo provvedimento del Consiglio dei Ministri “io resto a casa” sarà valido fino al 3 aprile, su tutto il territorio nazionale. Le misure precauzionali adottate cambiano e mettono in crisi le abituali dinamiche relazionali e sociali. Anche quelle di molti credenti.

Anche la Chiesa, infatti, condivide questa situazione di disagio e sofferenza del Paese e assume iniziative con cui contenere il diffondersi del virus. I Vescovi dell’Emilia-Romagna confermano comunque che nelle Diocesi emiliano romagnole è sospesa la celebrazione della messa con la presenza dei fedeli, così come restano sospese le celebrazioni eucaristiche feriali, il catechismo ed altre funzioni, almeno fino al 3 aprile prossimo.

“La decisione – precisano i Vescovi – assunta in accordo con la Conferenza Episcopale Italiana, si è resa necessaria dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è definito il quadro degli interventi per arginare il rischio del contagio del “coronavirus” ed evitare il sovraccarico del sistema sanitario. La mancanza della celebrazione eucaristica comunitaria deve portarci a riscoprire forme di preghiera in famiglia, genitori e figli insieme, la meditazione quotidiana della Parola di Dio, gesti di carità e a rinvigorire affetti e relazioni che la vita di ogni giorno rischia di rendere meno intensi”.

Le chiese, dunque, rimarranno aperte durante il giorno per consentire la preghiera personale e l’incontro con i sacerdoti ma fino al prossimo 3 aprile sono sospese le Messe feriali e festive con la partecipazione dei fedeli in tutti i luoghi di culto. I fedeli sono invitati a praticare la preghiera personale e in famiglia, attraverso l’ausilio di sussidi proposti dagli organismi pastorali e seguendo le celebrazioni trasmesse via streaming, alla radio e alla televisione.

È sospesa anche la celebrazione di battesimi, cresime, prime comunioni e matrimoni, con la partecipazione dei fedeli. È consentita la celebrazione dei sacramenti in caso di urgente necessità, la Visita, la Comunione, l’Unzione degli infermi e il Viatico. Per i funerali si ritengono consentite la Preghiera alla chiusura della bara e quella al sepolcro. Allo stesso tempo sono sospese le visite alle famiglie per le benedizioni pasquali e gli incontri di catechesi.

Sono inoltre sospese le attività formative, aggregative, sportive di circoli e oratori, nonché manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, feste e sagre parrocchiali, pellegrinaggi e gite.

Monsignor Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo della Diocesi di Ravenna e Cervia, come si rapporta la Chiesa alle misure di prevenzione dettate dal Decreto del Presidente del Consiglio per contenere i contagi da Coronavirus?

“Abbiamo fatto un Decreto per la Diocesi e le Parrocchie, concordato con le Diocesi vicine e con Bologna, dove abbiamo recepito le indicazioni generali e le abbiamo applicate anche ai nostri casi particolari: no alle messe feriali e festive, con però l’apertura delle chiese e l’invito alla preghiera personale e in famiglia; restrizioni per i funerali con l’ indicazione del rito abbreviato senza assembramenti, e sospensione di tutte le attività pastorali celebrative che comportavano riunioni o incontri con ragazzi, adulti, anziani”.

Come e cosa cambia nella relazione, fatta anche di empatia, di contatto, di calore umano con i suoi fedeli?

“La mancanza del contatto umano, dell’incontro interpersonale e comunitario è la cosa che ci mette più in difficoltà e ci rattrista, anche perché la trasmissione del Vangelo, la celebrazione dell’Eucarestia, la preghiera fatta insieme, è al centro della vita cristiana, che è un cammino comunitario per definizione, non individuale”.

A suo parere, si può affermare che la fragilità del particolare momento che stiamo vivendo possa in qualche maniera evocare la stessa passione di Cristo?

“Ogni sofferenza per un cristiano può essere vissuta in modo più coraggioso e ricco di speranza se si contempla il Signore Crocifisso e ci si identifica con lui, come lui ha condiviso la fragilità e i limiti della nostra umanità per amore di ciascuno di noi”.

Con quali modalità si esplica la carità della Chiesa in questo tempo di incertezza, anche dal punto di vista spirituale?

“La carità continua con tutte le sue opere, anche se ci stiamo dando nuove regole di comportamento, perché i poveri li abbiamo sempre con noi. Ma c’è una carità che tutti possono fare anche i più piccoli o poveri: è la preghiera al Signore perché ci sostenga in questo momento di crisi, ci dia la sapienza di trovare nuove soluzioni, nuove cure, e la pazienza di sopportare insieme il dramma che viviamo con una attenzione speciale per gli anziani e i più fragili”.

Qual è il suo messaggio di speranza in questo periodo di quaresima per la sua comunità?

“C’è una speranza umana che è quella che riponiamo nelle capacità e negli sforzi dei medici e dei ricercatori perché trovino rimedi per il virus. Anche perché la situazione sanitaria si sta facendo ogni giorno più pesante e il rischio è che non si riesca a curare abbastanza i più deboli o più malati. Ma c’è anche una speranza cristiana che ci rassicura sul fatto che il Padre sa come provvedere alla nostra vita per l’oggi e per il futuro, dove ci sarà una nuova vita piena di pace, di bene, di amore perfetto. Questo ci sostiene nella lotta di ogni giorno per migliorare la nostra condizione umana, ma ci aiuta anche ad accettare un esito negativo, là dove le cure non possono arrivare, perché sappiamo nelle braccia di chi andremo”.

A cura di Mirella Madeo